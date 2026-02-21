Canlı
        Haberler Bilgi Spor Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanan ilk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar tur için büyük bir avantaj elde etti. Allianz Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Juventus-Galatasaray karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Juventus-Galatasaray maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...

        Giriş: 21.02.2026 - 20:32 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:32
        1

        Juventus-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. İstanbul'da oynanan ilk maçta tur kapısını aralayan sarı-kırmızılılar, skor avantajını koruyup adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Galatasaray bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda Liverpool ve Tottenham takımlarından biriyle eşleşecek. Rövanş mücadelesi için geri sayım sürerken, "Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Juventus-Galatasaray maçının oynanacağı tarih...

        2

        JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Juventus-Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

        3

        JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Allianz Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

        4

        GALATASARAY TURU NASIL GEÇER?

        İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi 5-2 kazanan Galatasaray her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan taraf olacak.

        Mücadeleyi 3 farklı kaybetmesi durumunda maç uzatmaya gidecek.

        4 farklı ve üstü mağlubiyetlerde ise tur atlayan taraf Juventus olacak.

