Juventus-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. İstanbul'da oynanan ilk maçta tur kapısını aralayan sarı-kırmızılılar, skor avantajını koruyup adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Galatasaray bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda Liverpool ve Tottenham takımlarından biriyle eşleşecek. Rövanş mücadelesi için geri sayım sürerken, "Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Juventus-Galatasaray maçının oynanacağı tarih...