Juventus - Lazio maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Juventus ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, Lazio engelini kayıpsız geçmek istiyor. Lazio ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte detaylar...