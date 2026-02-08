Juventus - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?
Juventus Serie A 24. haftasında Lazio'yı ağırlıyor. Allianz Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için geri sayım sürerken, Juventus - Lazio maçının saati ve milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın bu maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Juventus - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte muhtemel 11'ler...
Juventus - Lazio maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Juventus ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, Lazio engelini kayıpsız geçmek istiyor. Lazio ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte detaylar...
JUVENTUS-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Juventus-Lazio maçı 8 Şubat Pazar günü saat 22:45'te oynanacak.
JUVENTUS LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, S Sport kanalında canlı yayınlanacak.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Kenan Yıldız'ın Lazio karşısında ilk 11'inde yer alıp alamayacağı henüz belli olmadı. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Lazio karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus muhtemel ilk 11'i: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie, Miretti, Kenan Yıldız, David
Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Temel, Çataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Pedro