Juventus- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 6. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Juventus, Manchester City'i konuk ediyor. Devler Ligi'nde oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik, 1 yenilgi alan İtalyan ekibi 8 puanla 22. sırada yer alırken, İngiliz devi Manchester City aynı şekilde 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlübiyet elde ederek 8 puanla (averajla) 20. basamakta bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Juventus- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Devler Ligi'nde Juventus ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Allianz Stadium'da oynanacak olan karşılaşmayı Fransız hakem C. Turpin yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden N. Danos ve E. Finjean üstlenecek. İki takımda galibiyet için sahaya çıkacak ve puanını 11 yapabilmek için mücadele verecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Juventus- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
JUVENTUS- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Juventus- Manchester City maçı 12 Aralık Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.
JUVENTUS- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele tabii spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
KENAN YILDIZ'DAN M. CİTY AÇIKLAMASI
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Maçın harika geçeceğini düşünen 19 yaşındaki futbolcu, "Bunu deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Her maçta olduğu gibi bu maça da iyi hazırlandık. Bu maçtan olumlu bir sonuç almayı umuyoruz." dedi.
Juventus formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Kenan Yıldız, 4 gol 3 asist üretti.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Juventus ile Manchester City Avrupa arenasında 6 kez karşı karşıya geldi. Maçların 3'ü İtalyan ekibinin üstünlüğüyle sonuçlanırken 2 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Manchester City rakibi karşısında sadece 1 kez kazanabildi.
JUVENTUS MUHTEMEL 11
Di Gregorio, Savona, Kalulu, Gatti, Danilo, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Koopmeiners, Kenan, Vlahovic