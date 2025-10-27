Juventus'ta Igor Tudor dönemi sona erdi!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verildiğini resmen açıkladı.
Giriş: 27.10.2025 - 14:58 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:58
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Hırvat teknik direktör Igor Tudor'la yol ayrımına gitti.
Çizme temsilcisi alınan kötü sonuçların ardından 47 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verdi.
Siyah-beyazlıların başında 24 maça çıkan Tudor; 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1.58 puan ortalaması tutturdu.
