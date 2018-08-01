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Maç sonrasında Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, CR7’nin menaceri Jorge Mendes ile bir görüşme gerçekleştiriyor ve “Ronaldo’nun, Real Madrid’den ayrılma şansı var mı? Varsa Juventus’ta oynamak ister mi?” diye soruyor ve an itibariyle temaslar resmi olarak başlıyor.