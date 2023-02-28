BTS HAKKINDA



BTS, diğer adıyla 'Bangtan Boys', Hybe Corporation tarafından oluşturulan, yedi üyeden oluşan Güney Koreli müzik grubu. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşan yedili, albümlerinin çoğunu birlikte yazar ve birlikte üretir. Başlangıçta bir hip hop grubu olan müzikal tarzları, çok çeşitli türleri içerecek şekilde gelişti.