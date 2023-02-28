Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

K-Pop grubu BTS'nin üyesi J-Hope askere gidiyor

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS üyesi Kim Seok-jin'in ardından J-Hope'un da askere gideceği açıklandı. Grubun yapımcı şirketi Big Hit Music, 29 yaşındaki şarkıcının askere gideceği haberini resmen duyurdu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • K-Pop grubu BTS'nin üyesi J-Hope askere gidiyor - Magazin haberleri

    Dünyada milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli BTS grubunun 30 yaşındaki üyesi Kim Seok-Jin geçtiğimiz aralık ayında askere gitmişti. Gruptan J- Hope'un da zorunlu askerlik yapacağı açıklandı.
  • K-Pop grubu BTS'nin üyesi J-Hope askere gidiyor - Magazin haberleri

    Grubun yapımcı şirketi Big Hit Music, 29 yaşındaki şarkıcının askere gideceğini resmen duyurdu.

    Güney Kore'de fiziksel açıdan sağlıklı 18-28 yaş arası tüm erkeklerin iki yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.
  • K-Pop grubu BTS'nin üyesi J-Hope askere gidiyor - Magazin haberleri

    BTS'İN ASKERE GİDEN İLK ÜYESİ

    Gruptan askere ilk giden 30 yaşındaki Jin, yeni imajını sosyal medyadan yayınlamıştı. Kim Seok-Jin, "Beklediğimden daha şirin görünüyor" demişti.
  • K-Pop grubu BTS'nin üyesi J-Hope askere gidiyor - Magazin haberleri

    Şarkıcı, beş haftalık eğitimin ardından cephe hattına gönderilecek. Eğitimden sonra, Jin'in bir ön cephe birimiyle birlikte Kuzey Kore sınırına yakın konuşlanacağı bildirilmişti.
  • K-Pop grubu BTS'nin üyesi J-Hope askere gidiyor - Magazin haberleri

    BTS HAKKINDA

    BTS, diğer adıyla 'Bangtan Boys', Hybe Corporation tarafından oluşturulan, yedi üyeden oluşan Güney Koreli müzik grubu. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşan yedili, albümlerinin çoğunu birlikte yazar ve birlikte üretir. Başlangıçta bir hip hop grubu olan müzikal tarzları, çok çeşitli türleri içerecek şekilde gelişti.
  • K-Pop grubu BTS'nin üyesi J-Hope askere gidiyor - Magazin haberleri

    Genellikle kişisel ve sosyal sorunlara odaklanan şarkı sözleri, ruh sağlığı, okul çağındaki gençliğin sorunları ve yaşlanma, kayıp, kendini sevme yolculuğu ve bireysellik temalarına değiniyor.
  • K-Pop grubu BTS'nin üyesi J-Hope askere gidiyor - Magazin haberleri

    BTS'in çalışmaları ayrıca genellikle edebiyat ve psikolojik kavramlara atıfta bulunuyor ve alternatif bir evren hikâyesi içeriyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.