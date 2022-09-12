MÜZİK KARİYERİ BASAMAKLARI

Marmara Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğrencisi olan Kaan Boşnak, 3 Maymun isimli grubu kurmuş ve vokallik yapmıştır ancak zaman içerisinde grup dağılmıştır. Boşnak daha sonra müzik kariyerinde Nick Cave, Erkin Koray, Kesmeşeker ve Cemiyette Pişiyorum’dan gibi müzisyenler ve gruplardan etkilenmiştir.

YÜZYÜZYEKEN KONUŞURUZ NASIL OLUŞTU?

Bağımsız rock türünde müzik yapan Kaan Boşnak ve grup üyeleri, 2011 yılında Egin Sevik ile kurduğu Yüzyüzeyken Konuşuruz grubuyla başlarda yayınladıkları videolar ile dinleyicilerinden beğeni topladı. 2013 senesinde ilk albümleri olan “Evdekilere Selam” sayesinde daha geniş kitlelere isimlerini duyurdular. İlerleyen zamanlarda sırasıyla Can Tunaboylu, Can Kalyoncu ve Baran Ökmen’in de dâhil olduğu grup bugün son halini aldı. Grubun yayınladığı “Ne Farkeder, Canavar, Sandal, Boş Gemiler, Kazılı Kuyum” şarkıları oldukça popüler parçaları arasında. Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdikleri 5000 kişilik en büyük konserlerinin belgeseli de bulunuyor.