'Sipahi' için Berlin'de kamera karşısına geçti

Dizide Korkut Ali Türkoğlu’nun (Kaan Yıldırım) yürüttüğü gizli bir operasyona ait sahnelerin çekimleri Berlin Katedrali, Brandenburg Kapısı, Müzeler Adası ve Oberbaum Köprüsü’nde gerçekleşti. Berlin’in büyüleyici tarihi ve mimari sembolleri 'Sipahi’nin ilk bölümünde izleyenlere unutulmaz bir seyir keyfi yaşatacak.

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.