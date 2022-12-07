'Sipahi'nin aksiyon sahneleri Gaziantep'te çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Sipahi'nin aksiyon sahneleri Gaziantep'te çekildi

SHOW TV’de ekrana gelecek olan, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı 'Sipahi' dizisi, 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de başlıyor. Dizinin ilk bölümünde ekrana gelecek sürükleyici sahnelerin çekimleri Gaziantep’te gerçekleşti

'Sipahi'nin aksiyon sahneleri Gaziantep'te çekildi
'Sipahi'nin aksiyon sahneleri Gaziantep'te çekildi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türkiye’ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen Milli İstihbarat Teşkilatı ajanlarının hikayesini konu alan 'Sipahi' adlı dizinin aksiyon sahnelerinin çekimleri Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde gerçekleşti.

Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş ve Emre Bulut, Sipahi için bir hafta süresince Gaziantep’te kamera karşısına geçti.

İlk bölümün nefes kesen anları arasında yer alan çatışma ve takip sahneleri Gaziantep’in tarihi mimarisi eşliğinde izleyiciyle buluşacak.

İlk bölüm çekimleri dört hafta süren, İstanbul ve Gaziantep’in yanı sıra Almanya’da unutulmayacak sahnelere imza atan 'Sipahi', görkemli prodüksiyonuyla ekranlara damga vuracak.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi’nin kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

7 Aralık 2022 Çarşamba televizyon yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
TELEVİZYON 7 Aralık Çarşamba televizyon yayın akışı
ELEME SÜRPRİZİ | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye 6 Aralık haftanın ilk eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
TELEVİZYON MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları
TELEVİZYON İşte bu akşamki konukları
Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir? Batu Alıcı 1 milyonluk soru: 3 yıl sonra bir ilk: 1 milyonluk soruyu açtıran Batu Alıcı’ya ünlü oyuncudan övgü! Batu Alıcı kimdir?
TELEVİZYON Kim Milyoner Olmak İster’de 3 yıl sonra bir ilk: 1 ...
SURVİVOR 2023 KADROSU: TV8 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor oyuncuları belli oldu mu, kadro açıklandı mı ve yeni format nasıl olacak?
TELEVİZYON Survivor'da bu sezon bambaşka bir format! İşte ...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin dizisinin yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım!
TELEVİZYON Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin'den heyecan dolu ...
Üç Kız Kardeş 29. bölüm izle full! Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle tek parça ve kesintisiz!
TELEVİZYON Üç Kız Kardeş 29. son bölüm izle
Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm izle full HD tek parça! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle kesintisiz
TELEVİZYON Ben Bu Cihana Sığmazam 12. son bölüm izle!
'Lider Türkiye' çok yakında Habertürk TV'de!
TELEVİZYON 'Lider Türkiye' çok yakında Habertürk TV'de!
Avatar 2 ne zaman çıkacak, Türkiye'ye ne zaman geliyor? Avatar 2 konusu ve oyuncuları
TELEVİZYON Avatar 2 ne zaman çıkacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.