        Haberler Bilgi Gündem KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK? 25 Ağustos Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı? Kabine Toplantısı tarihi

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta (25 Ağustos) Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

        Kabine Toplantısı son olarak 11 Ağustos 2025 tarihinde yapılmış ve toplantının ana gündeminde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yeni dönemin yol haritası yer almıştı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte yeni Kabine Toplantısı tarihi için araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine'nin ne zaman toplanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırılan ''25 Ağustos Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?'' sorusu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yanıtlandı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 17:41 Güncelleme: 24.08.2025 - 17:41
        1

        Türkiye’nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun değerlendirildiği Kabine Toplantısı, son olarak 11 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Ağustos ayının son haftasına girilirken yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, bu hafta Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası Kabine kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, 25 Ağustos Pazartesi Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

        2

        BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI, OLACAK MI?

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos Pazartesi günü, Okçular Vakfınca Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacağını bildirdi.

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacağını belirtti.

        3

        Erdoğan'ın 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacağını kaydeden Duran, "Cumhurbaşkanı'mızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        4

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kabine Toplantısı, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nın saat 15.00’te veya 15.30’da başlaması bekleniyor.

        5

        25 AĞUSTOS 2025 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ VE KONULARI NELER?

        Kabine Toplantısı gündemi ve konuları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberlerimiz güncellenecelktir.

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
