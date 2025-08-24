Türkiye’nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun değerlendirildiği Kabine Toplantısı, son olarak 11 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Ağustos ayının son haftasına girilirken yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, bu hafta Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası Kabine kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, 25 Ağustos Pazartesi Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.