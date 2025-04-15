Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısında küresel ekonomideki karşılıklı restleşmeler masaya yatırılacak.

Kabine toplantısının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor. Toplantıda, küresel ticaret savaşları masaya yatırılacak. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirilecek.

27 Şubat’taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyaretinin gerçekleşmesi bekleniyor. Gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara harekatını genişletti. Refah’ı tamamen kuşattı. İsrail’in saldırıları Kabine'nin önemli başlıklarından birisi olacak. İsrail’in Suriye’deki üssü bombalaması ve Suriye’deki son durum da kabine Toplantısı’nda gündem başlıkları arasında yer alacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI DA MASADA

Proje okullarda öğretmen atamalarına nedeniyle başlayan protestolar da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Görüşmede 30 bin öğretmen atamasının gündeme gelebileceği belirtildi.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU DEĞERLENDİRİLECEK

Hafta sonu Antalya’da düzenlenen ve binlerce uluslararası katılımcıyı ağırlayan Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin sonuçları da Kabine toplantısında ele alınacak. Bu toplantıların ardından uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları üzerine detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.