Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ 17 KASIM 2025: Uçak kazası, terörsüz Türkiye süreci, 11. Yargı Paketi... Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 17 Kasım 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı gündem maddeleri 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda; Gürcistan'da 20 kahraman askerin şehit olduğu kaza, terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama ve Suriye ile Gazze'deki son gelişmeler ele alınacak. Meclis'e sunulması beklenen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemelerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 17 Kasım 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 11:57 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kasım ayının üçüncü haftasına girilmesiyle birlikte gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrilmişti. Bu kapsamda araştırılan ‘’Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var?’’ soruları yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe’de yapılacak toplantının ana gündeminde, Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının düşüşüne yönelik soruşturma yer alıyor. TBMM'ye sunulması beklenen 11. Yargı Paketi ve içeriğinin de kabinede ele alınması bekleniyor. İşte 17 Kasım 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri…

        2

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 17 Kasım 2025 Pazartesi bugün yapılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        3

        17 KASIM 2025 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI

        Toplantı gündeminin ilk sırasında, Gürcistan'da C130 askeri kargo uçağının düşüşüne yönelik soruşturma yer alıyor.

        Kazanın ardından uçağın kara kutusu Ankara'ya getirilerek incelemeye alınmıştı. Ön bulgular ve kazaya ilişkin yapılan incelemenin ardından ilk veriler kabinede masaya yatırılacak.

        4

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, son grup toplantısında, "terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz" ifadesini kullanmıştı. Sahadan gelen bilgiler ışığında son durum masaya konacak. Meclisteki komisyon çalışmalarında bakanların dinlenmesi öncesinde kanuni düzenlemeler için yapılan hazırlıklar mercek altına alınacak.

        5

        SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

        Kabine’de Suriye'deki son gelişmelere de parantez açılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sürpriz ABD ziyaretinin sonuçları da değerlendirilecek.

        6

        SUDAN'DA YAŞANAN ÇATIŞMALAR

        Gazze'deki ateşkes süreci ve Sudan'da yaşanan çatışmalar da Kabine'de görüşülmesi beklenen başlıklar arasında.

        7

        EKONOMİDEKİ SON VERİLER VE 11. YARGI PAKETİ

        Kabine’de ekonomideki son veriler, enflasyon hedefleri, hayat pahalılığı, deprem bölgesinde devam eden çalışmaların yanı sıra TBMM'ye sunulması beklenen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemelerin de ele alınması bekleniyor.

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi