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        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ VE KONULARI 6 OCAK 2025 | En düşük emekli maaşı, Suriye'deki son durum... Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Ocak 2025 Kabine gündemi ve konuları

        Kabine Toplantısı gündemi ve konuları 6 Ocak 2025 Pazartesi günü en çok araştırılan konu oldu. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanıyor. Yılın ilk toplantısının ana gündem maddesi en düşük emekli maaşı, Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadele olacak. Toplantı kararları ve sonuçları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuracak. Peki, yılın ilk Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 6 Ocak 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 08:32 Güncelleme: 06.01.2025 - 08:32
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        6 Ocak Kabine Toplantısı gündemi ve konuları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yılın ilk Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Kritik toplantıda en düşük emekli aylığında yapılması planlanan artış, Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadele gibi konular ele alınacak. Toplantı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında olacak. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var?

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yılın ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor.

        Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6 Ocak 2025 Pazartesi bugün yapılacak.

        Toplantının Beştepe'de saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

        Kabine Toplantısının ana gündem başlıkları memur ve emekli maaşlarına yapılacak olası düzenlemeler, Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadelede gelinen aşama olacak.

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        MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK OLASI DÜZENLEMELER

        6 aylık enflasyon oranı netleşti. Böylece 2025 yılının ilk yarısında memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,54 emekli yüzde 15,75 zam aldı.

        Toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bekleniyor.

        Olası düzenlemenin de bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek. 2024''ün ekonomik röntgeninin de çekileceği toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak.

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        SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

        Kabine'de dış politika başlığının ana başlığı Suriye'deki son gelişmeler olacak. Suriye'de yeniden imar çabalarına katkı sağlamak için bakanlıklar heyetler yollamıştı. Bu kapsamda ekiplerin çalışmaları değerlendirilecek. Özellikle altyapı, enerji ve tarım alanındaki tespitler masaya yatırılacak.

        Suriyelilerin güvenli dönüş süreçlerinde varılan aşama ve bundan sonraki yol haritası da mercek altına alınacak.

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        TERÖRLE MÜCADELE

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde gelinen aşamada da toplantıda ele alınacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini hedef alan operasyonların detayları değerlendirilecek. İsrail'in Gazze'de devam operasyonları ve ateşkes süreci de gündemde olacak.

        Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

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