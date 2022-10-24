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Gözler Kabine Toplantısı kararlarında...

Kabine Toplantısı kararları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı gündeminde; başörtüsü düzenlemesi, aile yasası, Amasra'daki maden faciası, EYT yasası yer alıyor. Kritik konuların ele alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısının sonuçları araştırılıyor. İşte 24 Ekim 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

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  • Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 24 Ekim 2022 bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucu açıklamaları neler?

    Kabine Toplantısı sonuçları gündemdeki yerini aldı. Her iki haftada bir gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün düzenleniyor. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'da başlaması beklenen toplantıda önemli konular ele alınacak. İşte 24 Ekim Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hakkında merak edilenler...

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?

    Gündemin ilk sırasında ise başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişiklik ile aile yapısına ilişkin teklif yer alıyor. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın anayasa değişikliği teklifinin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapması ve teklifin hafta içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? İşte 24 Ekim 2022 Kabine Toplantısı sonuçları...
  • Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 24 Ekim 2022 bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucu açıklamaları neler?

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Milyonların gözü pek çok önemli konunun masaya yatırıldığı toplantıya çevrilmiş durumda. Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

     

     
  • Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 24 Ekim 2022 bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucu açıklamaları neler?

    BAŞÖRTÜSÜ VE AİLE YASASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "aileyi güçlendirecek şekilde başörtüsüne "anayasal güvence" getirileceğine yönelik sözleri sonrası çalışmalar tamamlanırken teklif Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın onay vermesinden sonra anayasa değişiklik teklifinin Meclis'e gelmesi bekleniyor.
  • Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 24 Ekim 2022 bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucu açıklamaları neler?

    MADEN FACİASI

    Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin son raporun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Şehit madencilerin ailelerine verilecek devlet desteği detaylarıyla görüşülecek.
  • Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 24 Ekim 2022 bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucu açıklamaları neler?

    TOGG, EYT...

    Ekonomideki son gelişmeler, enflasyonla mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar da Kabine gündeminin önemli başlıkları arasında. Ayrıca sözleşmeli kamu personeline kadro çalışmasında gelinen aşama da ele alınacak. EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.
  • Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 24 Ekim 2022 bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucu açıklamaları neler?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısı sonrası Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) hakkında mesajlar vermesi de bekleniyor.

    Diğer yandan terörle mücadele ve Ege'deki son gelişmeler de masaya yatırılacak konular arasında.
  • Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 24 Ekim 2022 bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucu açıklamaları neler?

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