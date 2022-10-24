Gözler Kabine Toplantısı kararlarında...

Kabine Toplantısı sonuçları gündemdeki yerini aldı. Her iki haftada bir gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün düzenleniyor. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'da başlaması beklenen toplantıda önemli konular ele alınacak. İşte 24 Ekim Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hakkında merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?

Gündemin ilk sırasında ise başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişiklik ile aile yapısına ilişkin teklif yer alıyor. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın anayasa değişikliği teklifinin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapması ve teklifin hafta içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? İşte 24 Ekim 2022 Kabine Toplantısı sonuçları...