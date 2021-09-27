Bakanlar kurulu toplanarak yeni düzenlemelere ilişkin kararlar alacak. Koronavirüs vaka sayılarının 30 bin seviyelerine yaklaşması ile gözler toplantıdan çıkacak yeni kararlara çevrildi. Peki Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Yeni koronavirüs kararları alınır mı? İşte son durum

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı 27 Eylül 2021 yani bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI ÇIKAR MI?

Koronavirüsle mücadelede son durumla, havaların soğumasıyla birlikte ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek. Lokanta, kafe, restoran gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişte test zorunluluğu gibi formüllerin ele alınabileceği belirtiliyor.

BM Genel Kurulu için geçtiğimiz hafta ABD’de temaslarda bulunan Erdoğan’ın, değerlendirmelerini de kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor.

Afganistan ve Suriye’deki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında olacak. Bu çerçevede 29 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan’ın programıyla ilgili hazırlıklar da toplantının kritik başlıkları arasında yer alacak.

Kabinede en önemli gündem maddelerinden biri de fahiş fiyatla mücadele çalışmaları olacak. Erdoğan, kabinede alınan kararları ‘Millete Sesleniş’ konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

"VELİLERİN İZNİ OLMADAN PCR TESTİ YAPILMAYACAK"

Okullarımızın yüz yüze eğitime açık kalmasının en büyük önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bunu temin etmek için planladığımız pilot taramalar ile ilgili somut bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onay formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir.

"İKİNCİ DOZ AŞI ORANLARINI AÇIKLAYACAĞIZ"

Bilim Kurulumuzun bir diğer gündem maddesi ise aşı programımızın seyri oldu. Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. 1. Doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.

"VAKALARDA AŞISIZ ORAN ÇOK YÜKSEK"

Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem.

"ENDİŞE VE KARMAŞA ORTAMINDAN ÇIKTIK"

Aşı olanların aşısı tamamlanana kadar yani 2. dozdan 14 gün geçtikten sonra korundukları gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. Maske ve mesafe kurallarına temizlikle birleştirerek devam etmek son derece kritik.Endişe ve karmaşa ortamından çıktık. Bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Hep beraber tedbirlere uyacak ve aşı olarak toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz.