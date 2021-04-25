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Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Kabine toplantısı sonrası tam kapanma olur mu?

Koronavirüs salgınında vatandaşlar tarafından daha sıkı takip edilen kabine toplantısı merakla bekleniyor. Kabine toplantısının ardından korona vaka sayısına göre yeni kararların alınması bekleniyor. Vatandaşlar özellikle "Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sınavlar ertelenecek mi?" başlıklarının yanıtlarını merak ediyor.

Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Kabine toplantısı sonrası tam kapanma olur mu?

Milyonlarca vatandaşın göz kulağı kabine toplantısında. Kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınına yönelik yeni kararların alınması bekleniyor. En son düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanacağını, vaka sayısında düşüş olmadığı takdirde daha sıkı tedbirler alınacağını bildirmişti. Peki kabine toplantısı ne zaman? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? İşte merak edilen detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda Ramazan Bayramına yönelik kararların alınması öngörülüyor. Öte yandan tam kapanma uygulamasının hayata geçirilip geçirilmeyeceği de kabine toplantısının ardından belli olacak.

KISMİ KAPANMANIN SEYRİ DEĞERLENDİRİLECEK

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Bakan Koca’nın vereceği bilgiler ve güncel risk haritası ışığında iki haftadır uygulanan kısmi normalleşmenin seyri değerlendirilecek. Vaka sayısında istenilen düzeyde olmasa da bir gerileme söz konusu…21 Nisan’da 62 bin dolayında vaka sayısı 40 bin dolayına geriledi. Bu veriler ışığında, kısmi kapanma devam edecek mi? Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Nihai kararı verilecek.

AŞILAMA DA DEĞERLENDİRİLECEK

Alınacak kararlarda aşılama ve aşı temin çalışmaları da etkili olacak. Türkiye’de 13 milyon 200 bini ilk doz, 8 milyonu ikinci doz olmak üzere 21 milyon dolayında aşılama yapıldı. Sinovac ve biontech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. kabinede, yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabine toplantısında alınan kararları cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta yapılan kabine toplantısında kısmi kapanma kararlarını aktarmıştı. Erdoğan, “Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’YE YANIT NE OLACAK?

AB ve ABD ile ilişkiler, Mısır ile normalleşme süreci, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye gibi dış politika başlıkları da kabinede değerlendirilecek. ABD Başkanı Biden’in 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullandı. Biden’in bu kararına karşı Ankara’nın atacağı adımlar kabinede masaya yatırılacak..

TERÖRLE MÜCADELE

Irak’ın kuzeyinde devam eden yeni pençe operasyonu ile yurtiçinde devam eden terörle mücadele operasyonları kabinede tüm boyutlarıyla ele alınacak.

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