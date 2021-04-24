Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sınavlar ertelenecek mi? Milyonlarca vatandaş bu soruların cevap bulacağı kabine toplantısını tarihini merak ediyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? TAM KAPANMA OLACAK MI?

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda Ramazan Bayramına yönelik kararların alınması öngörülüyor. Öte yandan tam kapanma uygulamasının hayata geçirilip geçirilmeyeceği de kabine toplantısının ardından belli olacak.