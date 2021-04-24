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Kabine toplantısı ne zaman? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı?

Milyonlarca vatandaşın göz kulağı kabine toplantısında. Kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınına yönelik yeni kararların alınması bekleniyor. En son düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanacağını, vaka sayısında düşüş olmadığı takdirde daha sıkı tedbirler alınacağını bildirmişti. Peki kabine toplantısı ne zaman? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? İşte merak edilen detaylar...

Kabine toplantısı ne zaman? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı?

Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sınavlar ertelenecek mi? Milyonlarca vatandaş bu soruların cevap bulacağı kabine toplantısını tarihini merak ediyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? TAM KAPANMA OLACAK MI?

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda Ramazan Bayramına yönelik kararların alınması öngörülüyor. Öte yandan tam kapanma uygulamasının hayata geçirilip geçirilmeyeceği de kabine toplantısının ardından belli olacak.

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