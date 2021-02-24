Ülkemizde düşüş eğilimindeki koronavirüs salgınına ilişkin yeni kararların alınmasına yönelik Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Kurulun toplanmasıyla birlikte yeni kararlarının neler olacağı ise büyük merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından yasakların aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların yeniden açılma durumuna ilişkin olarak, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var." yanıtını verdi.

Kabine toplantısının ne zaman, hangi gün yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.

NORMALLEŞME BAŞLIYOR MU?

Kısıtlamaların kalkacağı ve normalleşmeye geçilecek tarih merak konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Koca,“1 Mart itibarıyla kademeli normalleşeceğiz” ifadelerini kullandı. Yasakların hangi koşulda ve ne zaman kaldırılacağı konusunda gözler kabine toplantısı kararlarına çevrildi. Kabine toplantısı kararları belli olduğu zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede HES koduyla kafe ve restoranlara girilmesi, kapalı alanda yüzde 30, açık alanlarda yüzde 50 doluluk ile 45 dakika oturma süresinin getirilmesi öne çıkıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALKIYOR MU?

Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.

Toplantıda koronavirüs aşısında gelinen son durumun, yeni aşı temini gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

YENİ ANAYASA VE GARA OPERASYONU

Siyasetteki sıcak başlıkların da toplantıda ele alınması bekleniyor. Yeni Anayasa çalışmaları ve Gara operasyonunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor...