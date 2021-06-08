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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Bakanlar Kurulu tarihi açıklandı! Yasaklar...

Koronavirüs salgını ile ilgili hakkında en çok arama yapılan konu olan kabine toplantısı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Bu hafta erkene çekilen toplantı nedeniyle yeni kararların ne olacağı merak konusu oldu...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Bakanlar Kurulu tarihi açıklandı! Yasaklar...

Kabine Toplantısı ne zaman? Kademeli normalleşme süreciyle birlikte, yasaklar kısmi olarak kaldırıldı. Ancak yasakların tamamen ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. Yasakların kaldırılmasıyla ilgili ise gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Hemen belirtelim ki Kabine Toplantısı tarihi erkene alındı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan detaylar.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

GÜNDEMDE NATO ZİRVESİ VAR

Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor.
Erdoğan'ın zirveye katılacak diğer liderlerle ikili görüşmeleri de öngörülüyor.

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