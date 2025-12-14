Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı konuları neler?

Kabine Toplantısı tarihi açıklandı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte yeni Kabine Toplantısı tarihi için araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine'nin ne zaman toplanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırılan ''15 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?'' sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı 15 Aralık 2025 tarihinde yapılacak. Saati henüz belli değil. Kabine konularında terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomi var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 haftalık aranın ardından yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Terörsüz Türkiye süreci olacak. Rusya-Ukrayna savaşında gelinen aşama ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler komisyondan çıkacak rapora çevrildi. Yasal düzenleme adımlarının da yer bulacağı nihai rapora ilişkin gelinen aşama Kabine'de ele alınacak. Terör örgütünün geri çekilme ve kendini feshi konusunda sahadaki gelişmelere de mercek tutulacak.