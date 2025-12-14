Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı konuları neler?
Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun değerlendirildiği Kabine Toplantısı yeni tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, bu hafta Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası Kabine kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
Kabine Toplantısı tarihi açıklandı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte yeni Kabine Toplantısı tarihi için araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine'nin ne zaman toplanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırılan ''15 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?'' sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı 15 Aralık 2025 tarihinde yapılacak. Saati henüz belli değil. Kabine konularında terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomi var.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 haftalık aranın ardından yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Terörsüz Türkiye süreci olacak. Rusya-Ukrayna savaşında gelinen aşama ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek.
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler komisyondan çıkacak rapora çevrildi. Yasal düzenleme adımlarının da yer bulacağı nihai rapora ilişkin gelinen aşama Kabine'de ele alınacak. Terör örgütünün geri çekilme ve kendini feshi konusunda sahadaki gelişmelere de mercek tutulacak.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN SONA ERMESİ İÇİN ATILACAK ADIMLAR
Kabine'nin gündeminde dış politika başlıkları da yer bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin yansımaları Kabine Toplantısı’nda ele alınacak. Toplantıda, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için atılacak adımlar da değerlendirilecek. Ayrıca Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği de kritik bir başlık olacak.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Ankara Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyor. 10 Mart mutabakatına ilişkin süreçte SDG beklentileri yerine getirmedi. Suriye'nin inşa ve ihyasına ilişkin atılan adımlara da toplantıda mercek tutulacak.
EKONOMİ
Ekonomik veriler de masada olacak. Yılın değerlendirmesi yapılarak 2026 yılı ekonomi politikası konuşulacak.