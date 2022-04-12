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Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Sorusu gündemde. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Kabine toplantısında Rusya Ukrayna savaşındaki son durumdan ekonomiye, Ramazan bayramı ikramiyesine kadar birçok konu ele alınacak. İşte Kabine Toplantısı kararları detayları...

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    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün mü, sonuçları açıklandı mı?

    Kabine toplantısı için bir kez daha geri sayım başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan bakanlar kurulu öncesi vatandaşlar; kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu sorularının cevaplarını arıyor. İşte Nisan ayı Kabine Toplantısı ilgili tüm ayrıntılar...
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    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün mü, sonuçları açıklandı mı?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı 12 Nisan Salı günü yani bugün yapılacak. Toplantının 15:00'da başlaması bekleniyor. 
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    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün mü, sonuçları açıklandı mı?

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 

    Kabine Toplantısının ana gündem maddelerinden biri Rusya - Ukrayna savaşı olacak. Toplantıda Rusya - Ukrayana arasındaki son durum değerlendirilirken Türkiye'nin ateşkes için yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri gündemde olacak. 

    Kabine Toplantısının bir diğer gündem maddesi ise emekli bayram ikramiyesi olacacak. Geçtiğimiz sene bin 100 lira olan emekli bayram ikramiyesinin enflasyon rakamlarına göre yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. 
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    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün mü, sonuçları açıklandı mı?

    Ekonomideki son durum gelişmeleri de masaya yatırılacak bir diğer gündem maddesi olacak. Enflasyonla ve fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında adımlar değerlendirilecek. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor. 

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