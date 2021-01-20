Bakanlar Kurulu yani Kabine Toplantısı ne zaman? Bilindiği üzere korona virüsü vaka sayılarında düşüş devam ediyor. Vaka sayıları 6 binin altına indi. Bu nedenle virüsle mücadele kapsamında yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilip araştırılıyor. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilindiği üzere son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile kararlar yine Bakanlar Kurulu tarafından yani Kabine tarafından kaldırılıyor.

Vaka sayılarında da düşüşün devam etmesi nedeniyle kısıtlamaların en zaman kalkacağını merak edenlerin gözü Kabine Toplantısı tarihinde. Ancak hemen belirtelim ki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.