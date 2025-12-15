Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var?
Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Son olarak 1 Aralık 2025 tarihinde bir araya gelen Kabine'nin bugün toplanıp toplanmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda araştırılan ''Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt buldu. Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Toplantı bugün yapılacak olup, masada Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna savaşında gelinen aşama ve Suriye'deki gelişmeler yer alacak. İşte, 15 Aralık 2025 Kabine Toplantısı konuları...
‘’Kabine Toplantısı bugün var mı?’’ sorusu yanıt buldu. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik meseleleri görüşmek üzere bugün toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıda birçok konu ele alınacak. Ana başlıklardan birisi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde hangi konular var? İşte, 15 Aralık 2025 Kabine gündem konuları…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 Aralık 2025 Pazartesi bugün yapılacak.
Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Toplantıda öncelikli gündem Terörsüz Türkiye süreci olacak. Rusya-Ukrayna savaşında gelinen aşama ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler komisyondan çıkacak rapora çevrildi. Yasal düzenleme adımlarının da yer bulacağı nihai rapora ilişkin gelinen aşama Kabine'de ele alınacak.
Terör örgütünün geri çekilme ve kendini feshi konusunda sahadaki gelişmelere de mercek tutulacak.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN SONA ERMESİ İÇİN ATILACAK ADIMLAR
Kabine'nin gündeminde dış politika başlıkları da yer bulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin yansımaları Kabine Toplantısı’nda ele alınacak.
Toplantıda, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için atılacak adımlar da değerlendirilecek. Ayrıca Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği de kritik bir başlık olacak.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Ankara Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyor.
10 Mart mutabakatına ilişkin süreçte SDG beklentileri yerine getirmedi. Suriye'nin inşa ve ihyasına ilişkin atılan adımlara da toplantıda mercek tutulacak.