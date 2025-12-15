‘’Kabine Toplantısı bugün var mı?’’ sorusu yanıt buldu. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik meseleleri görüşmek üzere bugün toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıda birçok konu ele alınacak. Ana başlıklardan birisi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde hangi konular var? İşte, 15 Aralık 2025 Kabine gündem konuları…