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        Haberler Sağlık Kabızlık problemi olanlara doğal çözüm! Bağırsakları tertemiz yapıyor!

        Kabızlık problemi olanlara doğal çözüm! Bağırsakları tertemiz yapıyor!

        Bağırsaklarımız, vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Sindirim, bağışıklık sistemi ve ruh hali gibi birçok önemli fonksiyondan sorumludur. Bağırsakların düzgün çalışmadığı durumlarda kabızlık, şişkinlik, gaz ve hatta daha ciddi hastalıklar görülebilir. Bağırsaklarınızın sağlıklı çalışması için yapmanız gereken en önemli şey, beslenme alışkanlıklarınızı düzeltmektir. İşte bağırsaklarınızı çalıştıracak besinler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:17
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        1

        Bağırsaklarımızı, vücudumuzun ikinci beyni olarak düşünebiliriz. Çünkü bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakteriler, beynimiz ile doğrudan bağlantılıdır. Bu bakteriler, ruh hali, davranış ve beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Bağırsak sağlığımızın bozulması, birçok olumsuz sağlık sorununa yol açabilir. Kabızlık, şişkinlik, gaz ve hatta kanser gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskini artırabilir. İşte kabızlık problemlerinizde size yardımcı olabilecek besinlerden bazıları...

        2

        KEFİR

        Probiyotik içeceği olan kefir, içerisinde iyi bakterileri barındırır. Kefir, aşırı stres, sağlıksız beslenme ve yanlış ilaç kullanımı sonucunda florası bozulan bağırsaklar için adeta bir şifa kaynağıdır.

        3

        MUZ

        En sevilen meyveler arasında yer alan muz, içeriğinde iyi bakteriler ve lif barındırır. Aynı zamanda içeriğinde mineral bulunduran muz, bağırsak sağlığında önemli rol oynar.

        4

        SARIMSAK

        Antibakteriyel ve antifungal özellikleri olan sarımsak, kötü bağırsak bakterilerini kontrol altında tutar ve bağırsak işlevlerinizi iyileştirir.

        5

        ZEYTİNYAĞI

        Yapılan araştırmalara göre, zeytinyağı bağırsak iltihabını azaltmaya yardımcı olur, hazımsızlık problemlerini hafifletir ve sindirim enzimleri üretme ihtiyacını azaltarak pankreasa fayda sağlayabilir.

        6

        YOĞURT

        Yoğurt, içerdiği probiyotikler sebebiyle bağırsak florasını güçlendirir aynı zamanda sindirim sisteminin düzenlenmesinde de büyük önemi vardır. Tüm bunların yanında bağırsak hareketlerini düzenler ve kolon kanseri de dahil olmak üzere pek çok sağlık problemini önleyebilir.

        7

        BAĞIRSAK TEMİZLEYEN KÜR

        Malzemeler:

        1 bardak su

        1 adet küçük boy taze zencefil

        Yapılışı: Zencefil ve bir bardak suyu blendera atın. Malzemeler karışınca süzerek tüketin. İçerisine 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Haftada 1 kere tüketilmesi önerilir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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