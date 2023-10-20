Kabızlık problemi olanlara doğal çözüm! Bağırsakları tertemiz yapıyor!

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Bağırsaklarımızı, vücudumuzun ikinci beyni olarak düşünebiliriz. Çünkü bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakteriler, beynimiz ile doğrudan bağlantılıdır. Bu bakteriler, ruh hali, davranış ve beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Bağırsak sağlığımızın bozulması, birçok olumsuz sağlık sorununa yol açabilir. Kabızlık, şişkinlik, gaz ve hatta kanser gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskini artırabilir. İşte kabızlık problemlerinizde size yardımcı olabilecek besinlerden bazıları...