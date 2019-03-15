Bilim insanları, kablosuz kulaklık olan AirPod ve diğer kablosuz ürünlerden yayılan radyasyonun neden olabileceği tehlikelere karşı açıklamalarda bulundu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bilim insanları, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin sınırlayamadığı 'kablosuz teknolojilerin potansiyel sağlık riskleri' konusunda giderek daha fazla endişe duyduklarını dile getirdi.

40'tan fazla ülkeden 250 bilim insanı, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve BM (Birleşmiş Milletler)'e kablosuz teknolojilerden yayılan radyasyona karşı uyarı dilekçesi imzaladı.

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KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

AirPod'ların beyne ve iç kulağa yakın olmasının kanser risklerini artırabileceğine dikkat çekildi. Bu tip ürünlerde kablosuz bağlantı için bluetooth kullanılıyor. Bluetooth da veri aktarımı için elektromanyetik frekans kullanıyor.

Çalışmalarını cep telefonunun maruziyetleri konusuna odaklayan California Üniversitesi'nden Berkeley Toplum Sağlığı Profesörü Dr. Moskowitz, kablosuz kulaklıkların beyne ne yapabileceği konusunda henüz araştırma yapılmadığını ve potansiyel etkileri sınırlamak için düzenleme yapılmadığını söyledi.

"FECİ GERİ DÖNÜŞLERİ OLABİLİR"

Dr. Moskowitz, "Hem araştırmayı hem de düzenlemeyi geride bırakan kablosuz teknolojilerin sağlığımız için feci geri dönüşleri olabilir" dedi.

Bilim insanları, radyasyona maruz kalmanın etkilerini hala inceliyor. Yapılan fare deneylerinde radyasyona maruz kalmanın üreme, nörolojik ve genetik hasar gibi rahatsızlıklara neden olduğu kaydedildi.

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