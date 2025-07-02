34. Karaöz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri, kapsamında düzenlenen etkinliklerde yağlı direkten bayrağı alan kişiye verilecek 10 bin TL ödül için yarışmacılar kıran kırana mücadele etti.

Karaöz Sahili'nde gerçekleştirilen etkinliğe; Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"DENİZCİLİĞE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Kabotaj Kanunu'nun bağımsızlığın Sadece karada değil, denizde de kazanıldığının ilanı olduğunu söyleyen Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, "Bugün, Türk Denizciliği adına büyük bir dönüm noktası olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını hep birlikte kutlamanın gurunu yaşıyoruz. 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizdeki hakimiyet tamamen milletimize geçmiştir. Bu bağımsızlığın sadece karada değil, denizde de kazanıldığının ilanıdır. Bugün bizlere düşen görev; denizciliğe ve deniz kültürüne sahip çıkmak, gençlerimize denizcilik ve deniz kültürünü kazandırmak ve denizlerimizi korumaktır" dedi.

REKLAM Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmesi gerektiğini ve en kısa zamanda başarılması gerektiğini vurgulayan Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ise "Bugün denizlerimizdeki bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin simgesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu milletimizin denizler üzerindeki egemenlik haklarını tanıdığı bir dönüm noktasıdır. Bu kanunla denizlerimizdeki ekonomik bağımsızlığımız sağlanmış, Türk denizciliği kendi ayakları üzerinde durmaya başlamıştır. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizciliğe verdiği önem hepimizce malumdur. Atatürk, "Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız" diyerek denizci bir millet olma hedefini bizlere göstermiştir. Bugün, Türk denizcileri dünyanın dört bir yanında bayrağımızı gururla taşımakta, tersanelerimiz ve limanlarımız dünya standartlarında hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı. 6 KATEGORİDE YARIŞTILAR Konuşmaların ardından Kaymakam Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu deniz şehitleri anısına Karaöz açıklarına çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreninin ardından sahneye çıkan akrobasi gurubunun gösterileri yer aldı. Etkinliklerde halk oyunları gösterileri yapıldı. Etkinlikler, kapsamında düzenlenen 6 ayrı yarışma kategorisinde sporseverler büyük ödüller için kıyasıya yarıştı. Yüzü aşkın sporseverin mücadele ettiği yarışmalarda, 50 metre serbest yüzme yarışını Elif Güler birinci, Süleyman Ender ikinci, Batuhan Gürgen üçüncü olurken, 50 metre kadınlar yüzme yarışını Elif Güler birinci, Alina Gürbüz ikinci, Delfin Su Aydoğan üçüncü oldu.

100 metre serbest yüzme yarışında ise Mustafa Taşkın birinci, Koray Doğan ikinci, Kemal Gökhan Albayrak üçüncülüğü elde ederken, 400 metre serbest yüzme yarışını Mustafa Taşkın birinci, Cüneyt Karaöz ikinci, Süleyman Ender Aydil üçüncü oldu. REKLAM Su altı bekleme yarışında Aleyna Grigoreva birinci, Muharrem Sarıkaya ikinci, Ali Gömlekli üçüncü, sürat motoru yarışını Arada Yavuz (Asel) birinci, Emrah Aytekin (E. Aytekin) ikinci, Ramazan Topuz (Süleyman Batu) üçüncü olarak tamamladı. KIYASIYA YARIŞTILAR Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve eşi Oya Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve eşi Zahide Avcıoğlu kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları takdim etti. Geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte bu sene de en çok ilgi çeken yarışma yağlı direk yarışması oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmada katılımcılar yağlı direğe tırmanarak Türk Bayrağını kapmak için kıyasıya yarıştılar.