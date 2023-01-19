EGE'DE KORKUTAN DEPREM!

Ülke genelinde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son dakika gelen habere göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan deprem tedirgünlüğe sebep oldu. 19 Ocak Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerini haberimizde paylaştık. Peki, kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli ile 19 Ocak Perşembe son depremler listesi sorgulama ekranı ve Ege'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar...