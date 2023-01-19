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Ege'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi

Son dakika depremler listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. AFAD verisi ile Çanakkale (Ege Denizi) açıklarında sabah saat 05.22'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gledi. Sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli verileri ile 19 Ocak 2023 son depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Kaç büyüklüğünde DEPREM OLDU? Son dakika: Ege'de korkutan deprem! 19 Ocak 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD verileri ile son dakika depremleri

    Ülke genelinde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son dakika gelen habere göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan deprem tedirgünlüğe sebep oldu. 19 Ocak Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerini haberimizde paylaştık. Peki, kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli ile 19 Ocak Perşembe son depremler listesi sorgulama ekranı ve Ege'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar... 
  • Kaç büyüklüğünde DEPREM OLDU? Son dakika: Ege'de korkutan deprem! 19 Ocak 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD verileri ile son dakika depremleri

    EGE'DE KORKUTAN DEPREM!

    AFAD verisi ile 19 Ocak Perşembe saat 05.22'de Çanakkale - Ayvacık açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

     
  • Kaç büyüklüğünde DEPREM OLDU? Son dakika: Ege'de korkutan deprem! 19 Ocak 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD verileri ile son dakika depremleri

    19 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.01.19 07:12:28  39.5252   25.8127        5.4      -.-  1.9  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

    2023.01.19 06:51:49  39.4957   25.8847        7.5      -.-  1.8  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

    2023.01.19 06:35:27  39.4827   25.8918        6.0      -.-  2.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

    2023.01.19 06:15:38  39.4755   25.8908       11.1      -.-  1.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

    2023.01.19 06:07:15  39.4907   25.8713        6.9      -.-  1.8  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

    2023.01.19 06:00:47  39.4747   25.8828        5.4      -.-  1.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

    2023.01.19 05:58:28  39.5030   25.7778        6.6      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

    2023.01.19 05:57:51  39.4930   25.8908       11.9      -.-  2.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

    2023.01.19 05:40:40  40.6358   42.0503        9.2      -.-  1.6  -.-   TUTLU-OLTU (ERZURUM)                              İlksel

    2023.01.19 05:22:27  39.4965   25.8633       10.9      -.-  4.7  4.4   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          REVIZE01   (2023.01.19 05:22:27)

    2023.01.19 04:47:36  38.3552   27.2292        8.9      -.-  2.0  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

    2023.01.19 03:48:22  38.5698   44.5867        5.0      -.-  1.7  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

    2023.01.19 03:46:31  40.6110   28.9172        6.7      -.-  2.3  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel

    2023.01.19 03:34:56  39.3523   26.2535        3.5      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.19 03:31:44  39.3747   26.2550       11.0      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.19 03:28:57  39.3705   26.2865        3.6      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.19 03:09:53  38.4392   44.6322       20.7      -.-  1.9  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

    2023.01.19 03:00:54  38.6158   44.7228        5.0      -.-  2.2  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

    2023.01.19 02:41:43  36.9185   30.2935        5.0      -.-  1.7  -.-   GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA)                         İlksel

    2023.01.19 02:38:23  39.3697   26.2180       15.4      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.19 02:28:03  38.3408   27.2050       15.8      -.-  1.5  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

    2023.01.19 02:13:51  39.3513   26.1980       15.9      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.19 02:12:10  38.5855   44.8318        5.0      -.-  2.6  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

    2023.01.19 01:53:24  38.5678   44.7812        5.0      -.-  2.8  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

    2023.01.19 01:51:47  38.5062   44.8525        5.0      -.-  3.0  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

    2023.01.19 00:57:33  38.5703   44.6110        5.0      -.-  2.2  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

    2023.01.19 00:56:15  38.3317   27.2047        6.9      -.-  2.0  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

    2023.01.19 00:50:51  40.6488   30.3678       20.1      -.-  1.5  -.-   BOGAZKOY-GEYVE (SAKARYA)                          İlksel

    2023.01.19 00:01:32  40.5148   32.9543        5.0      -.-  2.7  -.-   TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI)                     İlksel
  • Kaç büyüklüğünde DEPREM OLDU? Son dakika: Ege'de korkutan deprem! 19 Ocak 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD verileri ile son dakika depremleri

    19 OCAK AFAD SON DEPREMLER

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • Kaç büyüklüğünde DEPREM OLDU? Son dakika: Ege'de korkutan deprem! 19 Ocak 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD verileri ile son dakika depremleri

    19 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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