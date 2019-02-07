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Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, İstanbul Feriköy'deki Polat Apartmanı, 1992 yılında, tam 27 yıl önce yapıldı. Kiminin doğduğu kiminin evlenip, yeni taşındığı yuvasıydı. Dört ay önce, bir gece yarısı, oturdukları binanın kolonları çatlayınca bina sakinleri tahliye edildi. Apartmanda oturanlar ise evsiz kaldı. Apartman sakinleri kaçak inşaatın 27 yıl sonra ortaya çıkan ağır bedelini Habertürk'e anlattı.
"BİR YIL DOLMADAN BÖYLE BİR ŞEY OLDU"
Binada ev sahibi olan Kamil Güleç, "Bir yıl dolmadan böyle bir şey geldi başımıza. Şu bina ile bizim binamız birlikte yapıldı. O bina duruyor ama bizimki yıkıldı" diye konuştu. Binada ev sahibi olan Kezban Yıkılkan ise "Yeni evlenip de bu evlere girenlerimiz var. Çoluğu çocuğu olup da büyüyenlerimiz var" dedi.
"KAÇAK KATLARDA OTURANLAR EVSİZ KALACAK"
Binanın yıkılmasının üzerinden aylar geçti. Ev sahiplerinin çoğu ya kiraya çıktı ya da yakınlarına sığındı. Şimdi evlerinin yeniden yapılmasını istiyorlar ancak büyük bir engel var. Yıkılan bina, 27 yıl önce 5 katlı yapılması gerekirken 8 katlı inşa edilmişti. Bina şimdi yeniden yapılırsa kat sayısı 5'e düşecek. Yani kaçak katlarda oturanlar evsiz kalacak. Binanın kaçak sayılan kat sahipleri ise dairelerini kaybedeceği için tepki gösterdi.
"ELEKTRİK, SU, DOĞAL GAZ HİZMETİ VERİLDİ"
Ev sahibi Kamil Güleç, evinin kaçağa girdiğini kabul ettiğini belirterek, "Burası evet kaçağa giriyor ama biz burayı paramızla aldık ve burası Şişli'nin göbeği" diye konuştu. Kat sahibi Kezban Yıkılkan ise, "Peki bu kaçaksa, şimdiye kadar bu evlerden neden elektrik, su, doğalgaz alındı. Şimdiye kadar neden kaçak denilmedi de şimdi kaçak deniliyor" dedi.
"8 KAT İÇİN İMAR İZNİ VERİLSİN"
14 ailenin yaşadığı Polat Apartmanı'nın akıbeti belirsiz. Kat sayısı düşen binayı müteahhidler yapmak istemiyor. Apartman sakinleri ise eski haliyle yapılmasına izin verilmesini istiyor. Ev sahipleri, "Bizim 5 katlı ruhsatımızı 7 kat verin. Sekiz katımıza imar verilsin diğer arkadaşlarımız mağdur olmasın" diye konuştu.
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