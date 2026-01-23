Kaçak silah imalatına baskın!

İstanbul'da kaçak silah üretilen iş yerine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de silah tamircisi olarak faaliyet gösteren iş yerinde ruhsatsız tabanca üretildiğini belirledi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu adresteki aramalarda, silah tamir tezgahında zula olarak tabir edilen gizli bölmede 7 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca gövdesi, 13 namlu, 4 sürgü takımı ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada ise yine gizli hazırlanmış bölmede ruhsatsız tabanca yakalandı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.