Kaçakçılardan kurtarılan Urartu eserleri Kars'ta sergileniyor

Üzerindeki savaş, at arabaları askerlere ait mücadeleleri de görebilmekteyiz. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, bu eserler 2015'te ele geçirilip müzemize getirildiği dönemde Macaristan'da bir grup eser yakalanıyor. Bu eserlerin Anadolu kökenli olabileceği üzerinde duruluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan inceleme ve çalışmada, koleksiyonların müzedeki eserlerimizle büyük benzerlik gösterdiği, Urartu eserleri olduğu anlaşılıyor. Bu da kanıtlandıktan sonra eserler Türkiye'ye getirildi."