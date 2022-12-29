Kaçakların ülke içindeki seyri

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve 5 şüphelinin yer aldığı iddianamede, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen operasyon ve tespitler ayrıntılarıyla yer aldı. Buna göre Siverek ilçesinde bulunan kaçak göçmenlerin öncü ve artçı araçlar ile taşınacağı bilgisi edinildi. Operasyonla da 1 öncü iki de artçı araç yakalandı. Artçı araçlarda da 64 düzensiz göçmenin istiflenerek yerleştirildiği görüldü.
Araçların muhafaza altına alınması esnasında da bazı göçmenler tahtaları kırarak ve araç üzerine çekili brandayı parçalayarak grup halinde araçtan atlayarak kaçtı. Bu esnada ise 10-15 göçmenin kayıplara karıştığı ifade edildi.
"PARA GELMESİ İÇİN TARLADA BEKLETİLDİK"
Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları anlaşılan düzensiz göçmenler ise ifadelerinde ortalama 1200 Amerikan doları karşılığında Afganistan'da bulunan kaçakçılarla Türkiye'nin batı illerine gelmek için anlaştıklarını anlattı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin çoğu batı ülkelerine ve Yunanistan'a gidebilmek için önce Türkiye'de çalışıp para biriktirmek istediklerini ve biriktirdikleri para ile Türkiye'den batı ülkelerine ayrılmak istediklerini söyledi. Ayrıca Türkiye'ye geçtikten sonra Van'da Türk kaçakçılar tarafından karşılanarak değişik evlerde, ormanda, tenha
yerlerde, tarlalarda yol kenarında ortalama iki hafta konaklatıldıklarını ve Afganistan'da bulunan göçmen kaçakçılarının Türkiye'de bulunan göçmen kaçakçılarına paralarını ödemedikleri için bir süre bekletildiklerini söylediler.
"YÜZLERİNİ BİZDEN GİZLEDİLER"
Kaçak göçmenler, konaklatıldıkları yerden olayda yakalanan iki kamyonete gizlenerek bindirildiklerini, yoldan parça parça düzensiz göçmenlerin aracın kasasına eklendiğini, kamyonetin sürücüsü ve yanında bulunan göçmen kaçakçılarının puşi ile yüzlerini kapattıkları için kendilerini tanımadıklarını söyledi.
"BİZE TARIM İŞÇİSİ DEDİLER"
Şüphelilerden ikisi ise, "Araçlarda 15'er tane Suriyeli tarım işçisi var. Onları Şanlıurfa sanayi civarlarına bırakın size toplamda bin 500 TL vereyim. Bu iki aracın önünde öncü bir araç var. Yakalanma riskiniz az" şeklinde ifade verdi.
Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise Ali A., Berat G. Eren K., İsmail K. ve Ramazan B. hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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