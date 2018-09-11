Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini yaptığı, başrolünde yer aldığı Karakomik Filmler serisinin ilki olan 'Kaçamak'ın çekimleri tamamlandı. Çekimleri Bodrum ve İstanbul’da gerçekleştirilen film, 4 arkadaşın çıktıkları tatil sırasında başlarına gelen olayları eğlenceli bir dille anlatıyor.

Otel sahibi 'Alpay' rolündeki Cem Yılmaz'a başrolerde Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili ve Özkan Uğur eşlik ederken filmin kadın oyuncularından Nilperi Şahinkaya bir bilim kadınını canlandırdı. 'Kaçamak'ın oyuncu kadrosu önümüzdeki hafta da Karakomik Filmler serisinin ikinci filmi olan '2 Arada' için sete girecek.

Birbirinden bağımsız senaryoya sahip ve orta metraj olan 'Kaçamak' ile '2 Arada' ocak ayından itibaren tek biletle arka arkaya izlenebilecek.

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