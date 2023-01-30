Olay, Mecidiyeköy´de 20 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jako adlı 12 yaşındaki Yorkshire Terrieri cinsi köpeğin sahibi Polina Çolak, İstanbul dışına çıkacağı için köpeği bir kadın arkadaşına bıraktı.

KÖPEĞİ KUCAĞINA ALIP HIZLA UZAKLAŞTI

Köpekleri gezdirmek için bir rezidansın ön tarafındaki halka açık parka çıkan arkadaşı, kendi köpeğini tasmasıyla, Jako´yu ise tasmasız şekilde dolaştırmaya başladı. Kadın bir yandan köpekleri gezdirirken, bir yandan da telefonda konuşmaya başladı.

Bu sırada, kadının yanından geçerek banka oturan bir erkek, tek başına dolaşan Jako´ya seslenerek yanına çağırdı. Durumu fark etmeyen kadın telefonla konuşarak uzaklaşırken, köpek kendini çağıran kişiye doğru yürüdü. Köpeği çağıran kişi, Jako´yu kucağına alarak hızla uzaklaştı.