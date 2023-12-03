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        Tekirdağ'da kaçırılmış gibi not bırakarak babasından fidye isteyen şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentte bir kişi kendisine kaçırılmış süsü verip babasından fidye istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:29
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        Kaçırılmış gibi not bırakıp fidye istedi!
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kaçırılmış gibi not bırakarak babasından fidye isteyen kişi yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan N.A, bir süredir ulaşamadığı oğlu E.A'nın hayatından endişe ederek Çorlu Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu.

        Daha sonra eve dönen N.A, evde oğlunun kaçırıldığı ve istenen adrese 300 bin lira getirmezse öldürüleceği yazılı not buldu.

        Baba N.A, emniyete giderek durumu anlattı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince alınan geniş güvenlik önlemleri altında baba istenilen yere parayı bıraktı.

        Bir süre sonra, parayı almak için olay yerine gelen oğul E.A, ekipler tarafından gözaltına alındı.

        E.A emniyetteki ifadesinde, babası kayıp müracaatı için emniyete gittiğinde, para istenen notu kapının altından attığını itiraf etti.

        Borçlarını ödeyemediği için evden kaçtığını iddia eden E.A, alacağı parayla borçlarını ödemeyi planladığını söyledi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #haberler
        #Tekirdağ
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