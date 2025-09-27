Kaçkar by UTMB efsanelerle, tutkuyla ve coşkuyla sona erdi!

Dünyanın en prestijli ultra trail maraton serisi olarak 5 kıtada 43 ülkede gerçekleştirilen UTMB® World Series’in Türkiye’deki ilk ayağı olan Kaçkar by UTMB, 26–28 Eylül tarihlerinde Türkiye’nin eşsiz doğasına sahip Rize Çamlıhemşin’de Kaçkar Dağları’nda dünyanın dört bir yanından gelen 1289 sporcuyu buluşturdu. Her adım, Kaçkar’ın nefes kesen zirvelerinde yankılandı; her nefes, doğanın kalp atışına karıştı.

Kaçkar by UTMB®, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde; Rize Valiliği koordinasyonunda ve Rize Belediyesi, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Kaçkar Dağları Milli Parkı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleştirildi. Organizasyon; Hoka, Dacia, Suunto ve Turkcell sponsorluğunda, “Wild is the Trail” mottosuyla doğanın vahşi güzelliğini kucakladı. REKLAM Türkiye’nin küresel ultra trail sahnesindeki yerini güçlendirmeyi ve bölgenin spor turizmine kalıcı bir değer kazandırma hedefiyle gerçekleştirilen Kaçkar by UTMB®, yalnızca bir yarış olmanın ötesinde; Karadeniz’in zirvesinde kültür, doğa ve sporu buluşturan özel bir organizasyon olarak tarihe geçti. Yarışlar Ayder Yaylası’ndan başlayan ve yüksek rakımlarda etkili olan yoğun kar yağışı ve devam eden çığ tehlikesi nedeniyle 100K parkurunun gerçekleştirilemediği Kaçkar by UTMB®, 50K ile 20K kategorilerinde koşuldu. Katılımcılar, Kaçkar Dağları’nın tarihi yaylaları, derin vadileri ve bulutların arasına gizlenmiş güzellikleri arasında koşarken, her adımda hem doğayı hem kendilerini yeniden keşfetti. Katılımcıların 733’ü 50K ve 552’si Kaçkar 20K parkurunda zorlu dağ yollarında, değişken hava koşullarında doğayla iç içe koştu. Kadın sporcular %33’lük oranla güçlü bir katılım gösterirken, erkek sporcular %67’lik oranla yarıştı. İran’dan Rusya’ya, Kazakistan’dan Fransa’ya uzanan geniş bir coğrafyadan gelen sporcular, zoru başarmak için bir araya geldi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK KAÇKAR BY UTMB STARTINI VERDİ Kaçkar by UTMB®’nin startı, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından verilirken, start alanında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, T.C. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, UTMB Group CEO’su Frédéric Lénart ve Kaçkar by UTMB® Yarış Direktörü Johan Essl de hazır bulundu. REKLAM Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun toplumları bir araya getiren evrensel gücüne dikkat çekerken; Kaçkar Dağları’nın eşsiz coğrafyasında düzenlenen bu organizasyonun hem Türkiye’nin spor turizmine hem de bölgenin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Bakan, sporculara başarılar dileyerek tüm katılımcılara coşku dolu bir yarış temennisinde bulundu. Bakan Osman Bak, "Dünyanın önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyoruz. Kaçkar yarışında bizim için ilk tecrübe olacak. Yaklaşık iki yıldır bu konu üzerinde Valiliğimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Malumunuz, yaklaşık bir hafta önce bir sel felaketi yaşandı ve yollar kapandı. Ancak çok kısa sürede çalışarak üç-dört gün içerisinde yolları açtık, altyapıyı hazırladık ve bu yarışı gerçekleştirmeye hep birlikte karar verdik. Bu noktada Ulaştırma Bakanlığı’na, DSİ’ye, Valiliğimize, Karayolları’na ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Çamlıhemşin Belediyesi’ne, Kaymakamlığına ve Rize Valiliğimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu organizasyon ülkemizin tanıtımı açısından da çok önemlidir. Kaçkarların tanıtımı için de büyük bir fırsat. Çünkü Kaçkarlar; karı, doğası, dereleri, ormanları ve vadileriyle dünyanın en özel coğrafyalarından biridir. REKLAM Ülkemizde spor yatırımları hızla devam ediyor, spor turizmi artarak sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da memleketi olan bu bölge, sporu ve gençliği çok seven bir yapıya sahip. İnşallah hep birlikte coşkuyla koşacağız 100K parkurunu güvenlik sebebiyle iptal ettik ancak 50K parkuru sabah start aldı. Şimdi 20K parkurunun startını vereceğiz. Katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Enerjiniz bol olsun, temponuz yüksek olsun, coşkunuz daim olsun. Hepinize başarılar diliyoruz” açıklamasında bulundu.

KAÇKAR BY UTMB STARTI, YEREL EZGİLER VE GÖRSEL ŞOVLARLA RENKLENDİ Start anında Ayder sakinleri, geleneksel kıyafetleri ve bölgenin özgün çalgısı olan tulum eşliğinde sporcuları karşıladı. Bölgenin kültürel zenginliğini yansıtan bu atmosfer, sporculara hem coşku hem de moral verdi. Yöresel ezgilerin ritmiyle yarışa hazırlanan sporcuların heyecanı, izleyicilerin alkışlarıyla daha da arttı. ELİT SPORCULAR KAÇKAR BY UTMB'DE BULUŞTU Kaçkar by UTMB®’de bu yıl Philipp Ausserhofer, Cole Campbell, Daniel Osanz, Sven Koch, Oğuzhan Emre Singer, Greta García Morán ve Dioni Gorla gibi uluslararası arenada öne çıkan güçlü isimler de yer aldı. Kaçkar Dağları, hem doğanın zorlu koşulları hem de sporcuların üstün dayanıklılığıyla unutulmaz anlara sahne oldu. REKLAM KAÇKAR'IN ZİRVESİNE İSİMLERİNİ YAZDIRDILAR Kaçkar by UTMB®’nin 50 K parkurunda kadınlarda Jasmin Nunige (05:21:52), erkeklerde Cole Campbell (04:29:19) zafere ulaştı. 20 K parkurunun galipleri ise kadınlarda Beyza Güzel (02:28:25), erkeklerde Mestan Turgan (01:59:20) oldu.

KAZANAN SPORCULAR - GENEL KLASMAN 50 K Kadınlar: Jasmin Nunige(05:21:52) Tuğçe Karakaya(05:35:15) Greta García Morán(05:51:54) Erkekler: Cole Campbell (04:29:19) Sven Koch(04:38:19) Iurii Shtankov(04:49:52) 20 K Kadınlar: Beyza Güzel(02:28:25) Tanya Vasilevskaya(02:29:51) Jeanne Larichelière-Banken(02:34:05) Erkekler: Mestan Turhan(01:59:20) Andrey Menyakin(02:05:45) İrem Can Ayaz(02:12:39)