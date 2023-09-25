Kaçkar Dağları'nda fotokapana yakalandılar

Anne ve yavru yaban keçileri Kaçkar Dağları'nda görüntülendi
Kaçkar Dağları'nda anne ve yavru yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara takıldı
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla, Rize'deki Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda anne ve yavru yaban keçileri görüntülendi.
DKMP'nin X sosyal medya hesabından söz konusu yaban keçilerinin videosu paylaşıldı.
Videoda, keçilerin annelerinin etrafında koştuğu, hızla kayalıkların tepesine tırmandığı ve ormanlık alanda annelerinin peşinden yürüdükleri görüldü.
Açıklamada, "Anne ve yavru yaban keçileri Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın muhteşem doğası ile birlikte fotokapanlarımıza görüntülendi" ifadeleri kullanıldı.