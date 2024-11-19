Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde gece saatlerinde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) 1 No'lu Şube üyesi işçiler Kadıköy Belediyesi ile toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamadığı gerekçesiyle grev kararı aldıklarını duyurarak belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" pankartı astı.

Nazan Gevher Çam Ay, belediye önünde bekleyen işçilere hitaben yaptığı konuşmada, sözleşmenin kendilerine rağmen imzalandığını belirterek, "Bu sözleşme imzalanmasın diye uzun süre belediye önünde eylem yaptık. Saat 00.00'ı bir geçe sözleşmenin imzalanacağına dair bir şey öngörmüyorduk. Biz bütün bu süreci anlatacağız. Benim burada şube başkanı olarak kalmamın bir anlamı yok. Boşuna belediye binasına 'işçinin iradesine dokunmayın' diye pankart açmadık. Bunu bile görmekten imtina edip biz grev pankartı sallandırırken sizin cep telefonlarınıza mesaj geliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil." ifadesini kullandı.