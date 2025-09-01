İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; Kadıköy'de yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahallede, 15 saate varan su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi, 2 Eylül Salı günü saat 21.00'den sonra başlayacak. Peki, 2 Eylül 2025 Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İşte, detaylar...