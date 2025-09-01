Kadıköy'de 12 saatlik su kesintisi: 12 mahalle etkilenecek! 2 Eylül 2025 Kadıköy su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre; bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 2 Eylül Salı günü Kadıköy'de 12 mahallede, 15 saate varan su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi mahalleler su kesintisinden etkilenecek? İşte, 2 Eylül 2025 Salı Kadıköy su kesintisi programı...
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; Kadıköy'de yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahallede, 15 saate varan su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi, 2 Eylül Salı günü saat 21.00'den sonra başlayacak. Peki, 2 Eylül 2025 Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İşte, detaylar...
KADIKÖY'DE 15 SAATE VARAN SU KESİNTİSİ!
Kadıköy'de gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 2 Eylül 2025 Salı günü 12 mahalleye, 11 ila 15 saat süreyle su verilemeyecek.
2 EYLÜL 2025 KADIKÖY'DE HANGİ MAHALLELERDE SULAR KESİLECEK?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.
2 EYLÜL 2025 KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Çalışmalar kapsamında, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerine yarın 21.00 ile 08.00 saatlerinde su verilemeyecek.
Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde ise yarın saat 21.00'den ertesi gün 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.