İHA

Edinilen bilgiye olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Suadiye'de Kuru Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katında trafo kablolarından dolayı yangın çıktı.

Apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, mahsur kalan bir vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Acil servis ekipleri dumandan etkilenen vatandaşa olay yerinde müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıktığı binada oturan Yıldız Boğaç , Binada bulunan elektrik kablolarından yangın çıktı. En üst katta oturan komşumuzu itfaiye ekipleri kurtardı. Bende köpeğimi alarak binadan çıktım” dedi.

Polis ekipleri yangın nedeniyle soruşturma başlattı.