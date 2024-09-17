Kadıköy'de çuvallarda ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, bu sabaha karşı devriye görevi sırasında Kadıköy sahil kıyısında bir kapalı kasa bir minibüse deniz canlısı yüklendiğini tespit etti.

Şüpheli araca yönelik yapılan operasyonda yasaklı bölgede midye avcılığı yaptığı tespit edilen Y.G. ve M.G. isimli 2 şüpheli yakalandı. Araç kasasında 150 çuval midye ele geçirildi.

Gözaltına alınan kaçak midye avcılarına yönelik 1380 sayılı kanuna göre "yasak yerde midye avcılığı yapmak" suçundan toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi.