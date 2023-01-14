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Haberler Gündem Trafik Son dakika: Kadıköy'de kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı; feci kaza kamerada
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Kadıköy'de kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı; feci kaza kamerada

Kadıköy Göztepe'de meydana gelen trafik kazasında, aracın kontrolünü kaybeden bir kişi önce kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı ardından takla atarak ters döndü. Kadın hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Kadıköy'de kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı; feci kaza kamerada
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DHA

Kadıköy'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarptı, ardından da takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında ciple seyir halinde olan Suphi Hiçbilmez, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hiçbilmez, cipiyle kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu bir kadına çarptı, ardından da takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sürücü ise emniyete götürüldü. Kazayı gören Mustafa Akça, "Otomobil kaldırıma çıkıp dubaları kırdıktan sonra yayaya vurdu ve takla attı. Kadında kırıklar vardı. Şoförde bir sorun yok. Şoför yaşlıydı" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaldırımda yürüyen yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobille kaldırımdaki yayaya çarparak ters döndüğü anlar yer alıyor. Çevredekiler yaralının yardımına koşuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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