Kadın dizisi 2 Eylül Salı günü izleyicileriyle buluştu. Fox TV'de saat 20.00'de ekrana gelen dizinin izleyicileri yeni bölümde yaşananları araştırıyor. Peki; Kadın 34. bölümde neler yaşanacak? Kadın dizisnin 34. bölümünde yaşanacaklarla ilgili önemli ipuçlarını taşıması beklenen Kadın 34. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kadın 34. bölüm fragmanı...

KADIN 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinin yeni sezonun ilk bölümü olan 33. bölüm, 2 Eylül salı günü saat 20.30'da başladı. Dİzinin izleyicileri şimdiden 34. bölümde yaşanacakları merak etmeye başladı. Hemen belirtelim Kadın 34. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Kadın 34. bölüm fragmanı:

KADIN 33. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Babasını gören Doruk olayın şokunu üzerinden atamaz. Doruk ve Alp'in karşılaşmasına şahit olan Arif ise dehşete kapılmıştır. Sarp ve Arif cephesinde işler çığrından çıkarken, Sarp’ın yaşadığını öğrenen Arif ne yapacak? Şirin ve Bahar arasında kalan Hatice ise kendi gerçeğiyle yüzleşecektir.

KADIN OYUNCULARI VE KONUSU

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Devrim Özder Akın, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil'in oyuncu kadrosunda bulunduğu Kadın dizisinin konusu şöyle:

Kadın, hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin, Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur. Onun anıları, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamakta ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak onu sekiz yaşında terk eden annesinin ve ailesinin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi onun önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor.

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