Kadın 35. bölüm fragmanı yayınlandı... Son bölümde yaşananların ardından gözler 35. bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki; Kadın 35. bölümde neler yaşanacak? Kadın 34. bölümde neler oldu? İşte tüm merak edilen soruların cevabı...

KADIN 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Jale’nin Sarp’ı gördüğünü Bahar’a söylemesi üzerine Bahar, büyük bir paniğe kapılır. Bahar’a aşık olduğunu artık kimseden saklamayan Arif de babasına bunu açıkça söyler. Başka uygun ilik bulunamaması üzerine iliği Şirin’den almak zorunda kalan Jale, Bahar’ı ikna etmeye çalışır. Ama Bahar’ı Şirin’e muhtaç olma düşüncesi bile korkutmaktadır. Şirin’in bir yalanını daha yakalayan Enver, onu bir daha evde görmek istememektedir. Bunun üzerine evi terk eden Şirin’in ise bir sonraki hamlesi ne olacaktır?

KADIN 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kadın dizsinin merak edilen 35. bölümü ile ilgili ipuçlarını taşıyan Kadın 35. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kadın 35. bölüm fragmanı:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ