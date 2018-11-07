Kadın dizisinde heyecan dorukta. Yeni bölüm için nefesler şimdiden tutulmaya başlandı. Yeni gelen fragmanda bomba olaylar yaşanıyor. İzleyici yorumlarına bakılacak olursa beklenen gelişmeler bu bölümde yaşanacak. İşte Kadın 39. yeni bölüm fragmanı

KADIN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bahar’a ilik vermeyi kabul eden Şirin’i Sarp’ın nasıl ikna ettiği merak konusudur. Şirin ise iliği vermeyi kabul etmesine rağmen Bahar’ı huzursuz etmek için elinden geleni yapar. Sarp’ın, kardeşiyle bir ilişkileri olduğunu bilme düşüncesi bile Bahar’ın mahvolmasına sebep olurken, Şirin bir adım daha ileriye gider. Bahar’dan Sarp’ın yaşadığını gizlemek ise Arif’i içten içe rahatsız etmeye başlar.

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