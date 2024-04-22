Çakallarla Dans'ın kadın versiyonu da çekilecek

Türk sinemasının uzun solukları serilerinden olan 'Çakallara Dans'ın ilk filmi 2010'da çekildi. Birinci film, çok yüksek gişe elde etmemesine rağmen seri haline getirilen 'Çakallarla Dans'ın diğer filmlerinin gişesi yüksek oldu. 6 filmi için toplamda 6.478.857 bilet kesildi.

• Çakallarla Dans(2010)... 244.044 • Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (2012)... 929.739 • Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (2014)... 1.666.330 • Çakallarla Dans 4 (2016)... 1.351.247 • Çakallarla Dans 5 (2018)... 1.415.733 • Çakallarla Dans 6 (2022)... 871.764 TOPLAM... 6.478.857 REKLAM

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte yazan Murat Şeker'in yönettiği ve ortak yapımcısı olduğu filmde başrolleri; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Hakan Bilgin paylaştı.

Beyazperdeye; dört kafadarın başlattıkları işleri ellerine yüzlerine bulaştırmaları sonucu başlarına türlü komik olayların yansıtıldığı 'Çakallara Dans'ın 7'nci filminin çekimlerine haziranda başlanacak.