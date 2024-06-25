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        Haberler Gündem 3. Sayfa KADIN CİNAYETİ | Cani öldürmek için firar etmiş - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Cani öldürmek için firar etmiş!

        İzmir'de, bir çocuk annesi 33 yaşındaki Gülsüm M.'yi, defalarca bıçaklayıp öldüren 38 yaşındaki eşi Sedat M., 240 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı. Sedat M.'nin, olaydan bir süre önce bir suçtan tutuklu bulunduğu Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar ettiği, cinayeti işlemek için eşinin yaşadığı Konak'a geldiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:56 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:57
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        Cani öldürmek için firar etmiş!
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        İzmir'de kan donduran olay, 22 Haziran'da saat 01.30 sıralarında, Konak ilçesi Duatepe Mahallesi numara 11'deki evde meydana geldi.

        KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA ve İHA'da yer alan habere göre Sedat M. (38) ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu 1 çocuk annesi eşi Gülsüm M. (33) arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

        GÜLSÜM'Ü DEFALARCA BIÇAKLADI

        Tartışma sırasında Sedat M., eşi Gülsüm M.'yi kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan birçok kez bıçakladı. Sedat M. kaçarken, gürültü ve kadının yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülsüm M., doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Gülsüm M.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

        Sedat M.'nin, olaydan bir süre önce bir suçtan tutuklu bulunduğu Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar ettiği, cinayeti işlemek için eşinin yaşadığı Konak'a geldiği öğrenildi.

        ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan cinayet şüphelisi Sedat M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        240 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

        Polis ekipleri, 240 saat kamera görüntüsü ve teknik çalışma sonucunda Sedat M.'nin Ballıkuyu Mahallesi'ndeki metruk bir binada saklandığını tespit etti. Yapılan baskınla cinayet şüphelisi eş gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Sedat M.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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