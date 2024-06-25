İzmir'de kan donduran olay, 22 Haziran'da saat 01.30 sıralarında, Konak ilçesi Duatepe Mahallesi numara 11'deki evde meydana geldi.

KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI DHA ve İHA'da yer alan habere göre Sedat M. (38) ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu 1 çocuk annesi eşi Gülsüm M. (33) arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

GÜLSÜM'Ü DEFALARCA BIÇAKLADI Tartışma sırasında Sedat M., eşi Gülsüm M.'yi kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan birçok kez bıçakladı. Sedat M. kaçarken, gürültü ve kadının yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.