Kadın cinayetleri son 10 yılda 3 kat arttı

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Türkiye 2020 yılını büyük kayıplarla kapatıyor. Dünyayı etkisini alan koronavirüs salgını ülkemizde de 20 binden fazla insanımızı aldı. İzmir ve Elazığ'daki depremler 161 can kaybına neden oldu. Ama bir felaket daha var ki, sadece bu yıla özgü değil: Kadın cinayetleri...

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun istatistiklerine göre yılın 11 ayında şüpheli ölümlerle birlikte 436 kadın öldürüldü. Son 10 yılda 3 katına çıkan sayılar ürpertirken tabloya eklenecek son cinayetler Türkiye'yi sarstı. Aylin Sözer, Kemal Ayyıldız tarafından önce boğazından bıçaklandı, ardından yakıldı. Selda Taş, eşi Mehmet Taş tarafından kafasından vurularak öldürüldü. Vesile Dönmez, kendisini rehin alan oğlu tarafından pompalı tüfekle vuruldu!

Dün işlenen bu 3 vahşi cinayetin ardından sosyal medya bir kez daha "Yeter" dedi...

Öldürenin kimliği sevgili, eş, kardeş, evlat ya da kadının son anına kadar hiç tanımadığı biri. Ancak onlar öldürdükleri kadınlarla birlikte "sevgili", "eş" gibi değerli sıfatlarla anılmayı hak etmeyen bir katil...