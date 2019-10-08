Kadın dizisi oyuncuları kimler? Kadın dizisi konusu nedir ve nerede çekildi? Gibi sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. FOX TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Kadın dizisine dair detaylar haberimizde...

KADIN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Özge Özpirinçci: Bahar Çeşmeli

Caner Cindoruk: Sarp Çeşmeli

Bennu Yıldırımlar: Hatice Sarıkadı

Şerif Erol: Enver Sarıkadı

Seray Kaya: Şirin Sarıkadı

Feyyaz Duman: Arif

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp'ın ölümünden sonra Bahar'ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

KADIN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kadın dizisi oyuncuları kimler?