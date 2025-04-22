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        Haberler Gündem 3. Sayfa İSTANBUL'DA VAHŞET! Kadın katili metruk binada yakalandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!

        İstanbul'da, Özbekistan uyruklu sevgilisi 47 yaşındaki Vasılahon Usmanova'u bıçaklayarak öldüren aynı yaştaki R.A., saklandığı metruk binada yakalandı. Şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken R.A.'nın poliste verdiği ifadesinde, "Aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:25
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        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
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        İstanbul'da olay, 18 Nisan saat 09.30 sıralarında Pendik'teki Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova (47), birlikte yaşadığı sevgilisi R.A. (47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        BODRUMA GÖTÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

        Öldürülen Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova.
        Öldürülen Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova.

        DHA'daki habere göre olayın ardından görgü tanıkları ile görüşen polis ekipleri, ikilinin kavga ettiğini sırada R.A.'nın sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi.

        KADINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

        Komşularının 'dur yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüphelinin kadını bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        SAKLANDIĞI METRUK BİNADA YAKALADI

        Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı operasyonla şüpheli R.A.'yı saklandığı metruk binada yakaladı.

        ZANLI SORGUYA ALINDI

        Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüpheli ve Vasılahon Usmanova'nın 13 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir kaldıkları evde sık sık tartıştıkları belirlendi.

        KENDİSİNİ KAYBETMİŞ

        Poliste ifade veren R.A., aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini anlatarak tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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