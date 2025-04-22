İstanbul'da olay, 18 Nisan saat 09.30 sıralarında Pendik'teki Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova (47), birlikte yaşadığı sevgilisi R.A. (47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

BODRUMA GÖTÜRMEYE ÇALIŞMIŞ Öldürülen Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova. DHA'daki habere göre olayın ardından görgü tanıkları ile görüşen polis ekipleri, ikilinin kavga ettiğini sırada R.A.'nın sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi.

KADINI BIÇAKLAYIP KAÇTI Komşularının 'dur yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüphelinin kadını bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKLANDIĞI METRUK BİNADA YAKALADI Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı operasyonla şüpheli R.A.'yı saklandığı metruk binada yakaladı.

ZANLI SORGUYA ALINDI Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüpheli ve Vasılahon Usmanova'nın 13 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir kaldıkları evde sık sık tartıştıkları belirlendi.