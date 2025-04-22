Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
İstanbul'da, Özbekistan uyruklu sevgilisi 47 yaşındaki Vasılahon Usmanova'u bıçaklayarak öldüren aynı yaştaki R.A., saklandığı metruk binada yakalandı. Şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken R.A.'nın poliste verdiği ifadesinde, "Aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği öğrenildi
İstanbul'da olay, 18 Nisan saat 09.30 sıralarında Pendik'teki Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova (47), birlikte yaşadığı sevgilisi R.A. (47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
BODRUMA GÖTÜRMEYE ÇALIŞMIŞÖldürülen Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova.
DHA'daki habere göre olayın ardından görgü tanıkları ile görüşen polis ekipleri, ikilinin kavga ettiğini sırada R.A.'nın sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi.
KADINI BIÇAKLAYIP KAÇTI
Komşularının 'dur yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüphelinin kadını bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
SAKLANDIĞI METRUK BİNADA YAKALADI
Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı operasyonla şüpheli R.A.'yı saklandığı metruk binada yakaladı.
ZANLI SORGUYA ALINDI
Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüpheli ve Vasılahon Usmanova'nın 13 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir kaldıkları evde sık sık tartıştıkları belirlendi.
KENDİSİNİ KAYBETMİŞ
Poliste ifade veren R.A., aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini anlatarak tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.