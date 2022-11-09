Kadın müşteriye dehşeti yaşatan taksiciye para cezası 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'da, kadın yolcuyla kavga eden taksi sürücüsüne 1823 lira ceza uygulandı. Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda dün bir taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ile o sırada bölgeden geçen 112 Acil Sağlık ekibi de araya girerek, tarafları ayırmıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise taksicinin kavga sırasında kadın yolcuya vurması ve çevredekilerin olaya müdahalesi yer almıştı.

ÜCRET TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma yaptı. Taksi şoförü A.A.'nın, aracına aldığı 2 yolcuyu gitmek istedikleri yere kadar götürdüğünü, yolcularla arasında ücret ödeme yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirleyen ekipler, sürücüyü yakaladı.